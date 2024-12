A terceira edição do Jipa Ink Tattoo Festival aconteceu neste fim de semana na cidade de Ji- Paraná, em Rondônia, nos dias 7 e 8 de dezembro, e contou com a participação de uma caravana acreana no evento, onde oito tatuadores do estado foram competir em evento com representantes de diversos estados do pais.

As categorias existentes no concurso foram as seguintes: Oriental; Lettering; Old School/Tradicional Europeu; Geek; Blackwork; New Traditional; Cicatrizado; Preto e Cinza; Realismo; Iniciante ( até dois anos de experiência); Fine Line; Art Fusion; New School; Temas Brasileiros; Pontilhismo; Melhor do Evento; Melhor Procedimento de Piercing.

Os acreanos ainda estão na estrada, de volta para Rio Branco, e na bagagem, trazem três prêmios para casa, sendo eles o 2º lugar na categoria Pontilhismo, com Wendell Oliveira, 2º lugar na categoria Blackwork com Erison Franco e o 1º lugar da categoria Realismo, novamente com Wendell Oliveira.

Com cabeças de jacaré, os troféus da competição, os vencedores, que fazem parte da equipe do Tattoo RBR Concept, na capital acreana, voltam para casa e falam um pouco sobre a experiência de poder representar o Acre na competição.

“Como essa foi minha primeira convenção presencial a emoção foi gigantesca, já participei e premiei em convenções on-line, mas presencialmente é uma satisfação bem maior em ver que meus estudos e esforços foram reconhecidos”, disse Erison Franco sobre a conquista da cabeça de jacaré.

Apesar do prestígio, a equipe comenta que, devido a falta de investimento no cenário, não existe retorno financeiro, o que incentiva novos artistas a se engajarem e participarem de eventos como esse.

“Infelizmente, diante dos investimentos feitos, o prêmio é somente o troféu. É uma competição regional sem incentivo cultural dos estados, feita por um casal de tatuador e body piercing, na raça e no respeito de quem confia no trabalho deles e compra a ideia“, explicou a equipe do Tattoo RBR Concept, estúdio que levou três representantes ao evento. Ao todo, foram oito competidores, de quatro estúdios diferentes.

Gabriel Farias também foi competir representando o Acre e contou um pouco sobre a sensação de participar da disputa e de ver amigos levando troféus para o Acre.

“A experiência que a gente teve, de vir pro Jipa Ink, uma convenção presencial, é muito gratificante, é muito grande. Vamos voltar em outras edições com mais sangue no olho e ver nossos amigos levando o troféu para Rio Branco é demais!”, disse o tatuador.

O evento também contou com uma competição de batalhas de rimas, onde o Acre também foi destaque, com o MC 21 levando o primeiro lugar da categoria.

Confira os outros trabalhos da caravana acreana na competição: