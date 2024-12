TCE entrega “nova sede” nesta sexta-feira; estrutura foi toda modernizada; CONFIRA

Será entregue nesta sexta-feira (18) a “nova sede” do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que passou por reforma e modernização nos últimos meses.

O evento está marcado para as 10h, no plenário da Corte, situada na Avenida Ceará, e contará com a participação do governador Gladson Cameli.

A obra iniciou em maio e teve um custo aproximado de quase R$ 20 milhões, com mudanças na estrutura do prédio e compra de novos equipamentos, como placas de energia solar.

“Não é de ampliação e sim de modernização na estrutura, equipamentos e normas, que estão sendo trabalhadas pelo nosso jurídico”, disse, à época, o então presidente do TCE, conselheiro Ribamar Trindade.

O prédio do TCE foi inaugurado em 15 de junho de 1994, no governo de Romildo Magalhães.