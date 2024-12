TCE-RO mantém proibição de inauguração da nova rodoviária de Porto Velho

De acordo com o TCE-RO, uma inspeção realizada no sábado (28) constatou pendências críticas na obra e além da multa a decisão também alerta sobre o descumprimento ao artigo 1º da Lei Municipal n. 2.624/2019, que proibe a inauguração e entrega de obras públicas inacabadas, ou que não estejam em condições de atender a população do município de Porto Velho, sancionada pelo próprio prefeito Hildon Chaves.