Tele Sena: Confira o resultado do 6º sorteio da campanha de Natal; veja o calendário dos próximos

Por ela, você consegue concorrer a até R$ 5 milhões em prêmios, que se dividem em Premiação por Pontuação com “Mais Pontos”, “Pela Boa” no “Mais Pontos” e “Menos Pontos”. E ainda o “Ganhe Já”, que trouxe de volta o “Rapa Tudo” e a Premiação “de Hora em Hora” com muitas chances de ganhar.

Veja os números sorteados no 6º sorteio: 03-14-27-33-51

Prêmios disponíveis:

Ganhe Já : R$ 15 a R$ 300 mil

: R$ 15 a R$ 300 mil Mais Pontos : R$ 1 milhão

: R$ 1 milhão Pela Boa : até R$ 500 mil

: até R$ 500 mil Menos Pontos : até R$ 500 mil

: até R$ 500 mil Grana Todo Dia : R$ 1 mil por hora, 24 horas por dia, durante 35 dias

: R$ 1 mil por hora, 24 horas por dia, durante 35 dias Promoção Comercial Painel do “X”: prêmios como casa, viagem, moto, R$ 10 mil em barras de ouro, smartphone e smart TV

Para participar do sorteio que acontecerá no próximo domingo (29), basta adquirir a sua Tele Sena de Natal em qualquer ponto de venda oficial, como as casas lotéricas, ou pelo site oficial. O custo mínimo é de R$ 15.