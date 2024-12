Tempestades e chuvas intensas atingem 19 estados; veja previsão

A previsão de chuva que se sobressaiu no país ao longo do fim de semana deve continuar nesta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é de tempestades e chuvas intensas em 19 estados, com possibilidade de alagamentos em ao menos sete. As regiões mais afetadas estão nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.