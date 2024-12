TGA 2024 revela The Witcher 4, Elden Ring Nightreign e mais; veja novidades

O The Game Awards 2024 (TGA 2024) elegeu Astro Bot como Melhor Jogo do Ano, assim como os vencedores das outras categorias, mas também trouxe novidades de títulos que chegam nos próximos meses. The Witcher 4, Elden Ring Nightrealm e Split Fiction foram alguns dos principais nomes da noite, além de Intergalactic: The Herectic Prophet, nova IP da Naughty Dog que será dirigida por Neil Druckmann, criador de The Last of Us.