The Chosen: igreja no Acre vai exibir especial de Natal da série

No próximo sábado (21), a Comunidade Batista Vida, em Rio Branco realizará uma sessão especial aberta à comunidade, transmitindo o episódio “Natal com The Chosen – Noite Sagrada”.

O local foi um dos escolhidos em todo o Brasil para participar gratuitamente da iniciativa exclusiva, que busca celebrar o nascimento de Jesus.

O episódio vai passar no templo da igreja a partir das 19h30. A Comunidade Batista Vida está localizada na Rua Major Jenor, 344, Distrito Industrial.

‘The Chosen: Os Escolhidos’ é baseado na vida de Jesus Cristo e narrado pelos olhos daqueles que o conheceram melhor – seus discípulos. Tendo como pano de fundo a opressão romana em Israel no Século 1, a série é produzida com a ajuda de doações de fãs ao redor do mundo e já está na quarta temporada.

Segundo o diretor da série, Dallas Jenkins, o especial de Natal reúne dois curtas em um só produto, como o episódio “O Pastor”, que fala sobre o nascimento de Cristo, e “Os Mensageiros”, que seria uma continuação.