Thomas Bryan conquista cinturão no BRTL e fortalece o MMA acreano na categoria até 61 kg

O atleta acreano Thomas Bryan alcançou mais um marco em sua carreira ao conquistar o cinturão da categoria até 61 kg no BRTL – Baratella Fight Combat.

A competição foi realizada na madrugada deste domingo (22), no Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho, Rondônia. A luta, marcada por intensa disputa, terminou no terceiro round com uma finalização que garantiu a vitória de Bryan sobre o manauara Rodrigo Muralha.

Bryan, que representa a academia Chute Boxe Acre, vem consolidando sua posição como um dos principais nomes do MMA na região Norte do Brasil. Com a conquista, o lutador reforça não apenas seu próprio nome no cenário esportivo, mas também o potencial do Acre como celeiro de talentos nas artes marciais mistas.

O evento contou com um card repleto de confrontos de alto nível, incluindo três disputas de cinturão, e reafirmou a relevância do MMA no desenvolvimento do esporte na região. A vitória de Thomas Bryan não apenas traz mais um título ao estado, mas também aumenta as expectativas para os próximos passos de sua carreira, que promete grandes conquistas no cenário nacional e internacional.

Veja o vídeo: