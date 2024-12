A equipe do Santa Cruz do Acre embarca no próximo dia 31 de dezembro para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a maior competição de base do futebol brasileiro. O time acreano está no Grupo 19 e terá pela frente os seguintes adversários: Oeste-SP, Palmeiras e Náutico-RR.

Os jogos da primeira fase acontecerão na Arena Barueri, em Barueri (SP), com o seguinte cronograma (seguindo o horário de Brasília):

03/01 : Santa Cruz-AC x Oeste-SP – 15h45

: Santa Cruz-AC x Oeste-SP – 15h45 06/01 : Santa Cruz-AC x Palmeiras – 21h45

: Santa Cruz-AC x Palmeiras – 21h45 09/01: Santa Cruz-AC x Náutico-RR – 14h45

Comandado pelo técnico Pedro Balú, o elenco do Santa Cruz conta com 21 jogadores que irão representar o estado do Acre na competição. A Copa São Paulo, popularmente conhecida como Copinha, tem início marcado para 2 de janeiro e se estenderá até o dia 25, quando a final será realizada.

O Santa Cruz foi o representante do Acre durante o jogo de reinauguração do Arena da Floresta, em Rio Branco, contra a equipe Sub-20 do Flamengo.