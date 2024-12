‘Toda a família simplesmente desapareceu’: a dor dos parentes das vítimas do acidente aéreo na Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul declarou um período de luto nacional para o país nos próximos sete dias, depois do acidente aéreo que matou 179 pessoas neste domingo, 29.

As bandeiras nos escritórios do governo serão baixadas e os funcionários públicos usarão fitas pretas.

Maeng Gi-su, 78 anos, disse à BBC que seu sobrinho e os dois filhos do sobrinho estavam no voo.

Dezenas de tendas de emergência foram montadas no saguão de embarque do aeroporto e famílias enlutadas estão se abrigando lá dentro.

Pornphichaya Chalermsin, do distrito de Nong Wua So, em Udon Thani, diz que sua prima Jongluk é mãe de duas crianças, de 7 e 15 anos, e que mora na Coreia do Sul há cinco anos, trabalhando na agricultura com seu marido coreano, com quem se casou há três anos.