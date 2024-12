Ele assistia ao jogo acompanhado da esposa Ariane Fernandes. Cerca de 30 minutos após a decisão, Rafael passou a sentir uma pontada no peito. O sintoma se agravou, ele não resistiu e morreu no mesmo local.

O corpo do atleticano foi velado no dia seguinte (1º/12) e enterrado no fim da tarde, em Belo Horizonte, junto à bandeira do Atlético. Rafael deixa esposa e um filho de oito anos, que o pai ensinou a torcer pelo Galo.