Tribunal de Justiça do Estado Acre anuncia Processo Seletivo para Juiz Leigo

O Tribunal de Justiça do Estado Acre (TJ – AC) anunciou um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação e formação de cadastro reserva de profissionais de nível superior.

As oportunidades são para Juiz Leigo (4 vagas), que terá sua remuneração calculada com base na produtividade individual, atuando em 40 horas semanais.

As lotações são Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Bujari, Manoel Urbano, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Para Participar

As inscrições são realizadas por meio de formulário online a partir do dia 2 de dezembro ao dia 19 de dezembro de 2024, conforme o horário do Estado do Acre, mediante pagamento no valor de R$ 100,00.

Como forma de seleção, os estudantes serão submetidos à aplicação da prova objetiva online, prevista para o dia 12 de janeiro de 2025.

O presente processo seletivo terá validade de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

Mais informações sobre esta seleção podem ser obtidas no edital de abertura que está disponível em nosso site para consulta.

