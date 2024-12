Troca de tiros entre facções rivais deixa moradores em bairro de Rio Branco em pânico

Uma intensa troca de tiros entre membros das facções criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13 deixou os moradores do Amapá, no Ramal do Pica-pau, no Segundo Distrito de Rio Branco, assustados na madrugada deste sábado (21). Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.

Segundo informações de moradores, cerca de oito criminosos teriam chegado ao bairro e efetuado aproximadamente 30 disparos. Houve um registro de tentativa de invasão a uma residência durante o tiroteio, com relatos de que os faccionados tentaram entrar no imóvel. O confronto envolveu integrantes do Bonde dos 13 e do Comando Vermelho.

A ação assustou os moradores, que relataram medo de serem atingidos por balas perdidas. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu prender os envolvidos no tiroteio. As forças de segurança, incluindo militares do 2º Batalhão, realizam rondas ostensivas pelo local.