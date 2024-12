Turista morre atropelada por ônibus na faixa de pedestre no Rio de Janeiro

A paraibana Priscila Marques Monteiro foi atropelada por um ônibus ao passar na faixa de pedestre na Glória, na Zona Sul do RJ, em 7 de dezembro. A turista foi internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e morreu na terça-feira (20/12).

Segundo testemunhas, o motorista do ônibus avançou o sinal e atingiu a jovem em frente à Praça Luiz de Camões, onde Priscila sofreu fraturas nos pés e traumatismo craniano. O transporte faz parte da linha 472, que faz o trajeto Triagem X Leme.

Priscila era formada em marketing e morava sozinha em Salvador. Os parentes da vítima foram ao Rio buscar o corpo para ser enterrado na Paraíba. De acordo com O Globo, Gabriel Nascimento, de 27 anos, um dos amigos que incentivou a viagem de Priscila ao Rio, conta que a família decidiu contratar um advogado para conduzir o caso.

A Polícia Civil do Rio informou em nota que as investigações estão em andamento na 9ª DP (Catete). O motorista registrou o acidente na delegacia e foi liberado após prestar depoimento. O veículo não passou por perícia.

A Secretaria Municipal de Transportes afirmou que oficiou o consórcio responsável pela linha para prestar esclarecimentos e detalhar as providências adotadas. A empresa solicitou informações sobre as medidas tomadas para mitigar os danos e prevenir comportamentos semelhantes no futuro, visando a segurança da coletividade.

O Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que o caso está sendo conduzido pelo Departamento Jurídico do consórcio Intersul.