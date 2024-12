UE pressiona Apple e o iPhone poderá mudar (ainda) mais em 2025

Oano de 2024 trouxe uma mudança significativa para o iPhone na União Europeia, impulsionada pela Lei dos Mercados Digitais. Entre as alterações está a possibilidade de o iOS permitir lojas de aplicativos além da App Store, uma mudança importante para os usuários.

No entanto, as modificações não devem parar por aí. A expectativa é que novas mudanças ocorram em 2025.

Segundo informações da Bloomberg, a Comissão Europeia divulgou um documento nesta quarta-feira, 18, indicando que a Apple deverá melhorar a interoperabilidade do iOS com outras plataformas. O objetivo da Comissão é que a Apple facilite o emparelhamento e uso de acessórios de outras marcas no iPhone. Além disso, há uma sugestão para que funcionalidades como AirPlay e AirDrop deixem de ser exclusivas para dispositivos da Apple.

Em resposta, a Apple argumenta que a abertura dessas tecnologias para marcas externas poderia comprometer a segurança dos dados dos usuários, mencionando a Meta como uma das empresas interessadas em acessar essas informações.

A Apple explicou que, caso atendesse a essas solicitações, serviços como Facebook, Instagram e WhatsApp poderiam ter acesso a dados sensíveis dos usuários, como mensagens, chamadas, aplicativos usados, fotos, arquivos, senhas e eventos de calendário. A empresa afirmou que escolheu não permitir esse tipo de acesso para garantir a proteção máxima dos dados dos seus usuários.