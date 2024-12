Um vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (14) mostra o momento em que homens trocam socos uma rua no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações, a disputa ocorre entre Loirinho (Wenderson), que ganha por Nocaute contra Gugu em 31 segundo do primeiro Round em uma competição chamado pelos moradores de UFC de Rua.

Entre murros e chutes, a torcida grita para que os homens continuem a briga, que termina com um deles caído no chão.

Veja o vídeo: