Uma mulher de 21 anos caiu da Ponte Coronel Sebastião Dantas e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu na manhã desta quarta-feira (4), na região central de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a jovem tem um histórico de suposto uso de entorpecentes e tentativas de suicídio, além de já ter sido ameaçada com uma faca por um homem.

De acordo com um militar, uma guarnição do Corpo de Bombeiros tentou conversar com a jovem, mas ela acabou caindo da ponte.

Uma equipe do Pelotão Náutico, que já estava no Rio Acre, conseguiu realizar o salvamento com êxito. Após ser retirada das águas, a mulher foi entregue a uma equipe de socorristas do Samu, que realizou o atendimento e a encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dela é estável.

Ainda segundo informações, a jovem teria tomado essa atitude extrema contra a própria vida devido ao término de um relacionamento.

