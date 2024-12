Urina com espuma é perigosa? Confira sintomas que você nunca deve ignorar

Foi ao banheiro e percebeu sua urina com espuma? Essa situação pode ter diferentes significados, desde algo inofensivo, como o resultado de uma micção rápida, até condições de saúde mais graves. Confira os sintomas que você nunca deve ignorar.

Urina com espuma é normal?

Em vídeo, o médico e professor universitário Cristian Morato, explicou as possíveis causas da urina com espuma. Geralmente, ela indica a presença de proteína na urina, o que não é considerado normal em grandes quantidade e com frequência.

“Normalmente a gente fala ali que não deveria existir mais do que 150 miligramas de urina em 24 horas de urina”, diz o especialista. Ele ressalta que, em casos graves, algumas pessoas podem chegar a urinar 3,5 g (3.500 mg).

Quais as possíveis causas da urina com espuma:

– Pressão alta e diabetes: por afetarem os rins, causam a liberação de proteína na urina.

– Atividade física intensa: elevam a produção de proteínas e metabólitos, como creatinina, contribuindo para a formação de espuma.

– Insuficiência cardíaca congestiva: por reduzirem a nutrição dos órgãos, incluindo os rins, afetam a filtração.

– Glomerulopatias: as glomerulopatias são doenças que lesionam os glomérulos e filtros renais, o que leva à eliminação excessiva de proteínas.

Causas mais graves da urina com espuma

De acordo com o especialista, a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica são condições mais graves que afetam os rins e podem levar a complicações sérias se não forem tratadas adequadamente.

A síndrome nefrítica é caracterizada por proteinúria moderada (menos de 3,5 g em 24 horas), edema e aumento da pressão arterial, geralmente causada por infecções ou doenças autoimunes. Apesar de ser facilmente tratada se detectada precocemente, ela pode resultar em insuficiência renal aguda e danos permanentes aos rins.

Já a síndrome nefrótica envolve uma perda severa de proteínas na urina (mais de 3,5 g por dia), edema acentuado e aumento do colesterol, o que pode causar complicações como infecções frequentes, coágulos sanguíneos e problemas cardíacos. Quando não tratada adequadamente, a síndrome nefrótica pode levar à insuficiência renal crônica, o que pode resultar na necessidade de diálise ou até transplante renal.

Sintomas que você nunca deve ignorar se a sua urina está com espuma:

– Espuma persistente na urina;

– Edema (inchaço no rosto, pés);

– Pressão arterial elevada.

Quais os cuidados recomendados para quem está com espuma na urina?

De acordo com Morato, o ideal é praticar atividade física regularmente, manter uma boa hidratação, pois isso ajuda na diluição das proteínas, e realizar monitoramento médico constante para investigar as causas específicas, que podem incluir hipertensão, diabetes ou doenças renais.

Importante: este conteúdo não substitui avaliações profissionais com médicos ou outros especialistas nas áreas de saúde e bem-estar.