V Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial celebra as conquistas do programa no estado do Acre

De 11 a 13 de dezembro, foi realizado o V Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial. Abordando temas como economia, gestão pública, comunicação e associativismo, o evento é uma iniciativa do Sebrae no Acre, Federacre, Fieac e Faeac.

O primeiro dia do congresso foi dedicado ao Empreendedorismo Feminino, com uma palestra sobre liderança feminina e uma roda de conversa com mulheres que se destacaram nos setores do agronegócio, indústria, comércio e serviços.

Durante a cerimônia de abertura, o diretor-superintendente, em exercício, do Sebrae no Acre, Vandré Prado, celebrou as conquistas alcançadas pelas associações, sindicatos, núcleos da indústria, pelos agentes territoriais e por todos que constroem o programa. “Esse congresso é uma consolidação no calendário acreano, sendo um evento necessário e do qual o Sebrae se orgulha muito de fazer parte. Renovamos nosso compromisso de estar junto com esse movimento que está sendo tão bem realizado”, comentou o diretor.

Rubenir Guerra, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre, destacou a importância do apoio do Sebrae, em conjunto com as demais instituições e federações. “Passamos três dias no nosso congresso anual, no Sebrae, que é o grande parceiro do setor empresarial do nosso estado, em uma junção de instituições e federações. Todos unidos em prol dos empresários do Acre, do crescimento do setor empresarial e da geração de emprego e renda no nosso estado”, enfatizou.

A programação contou com palestras ministradas por nomes importantes, como Osmar Vicentin, Rafael Caleffi, Gilliard Nobre e Oscar Martarelo, além de painéis, apresentações do vídeo institucional e dos resultados do Protagonismo Empresarial em 2024, cases de sucesso, homenagens e entrega de premiações.