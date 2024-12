Veja antes e depois de mulher que teve o rosto deformado em clínica

A mulher conta que, como consequência, tem enfrentado crises de ansiedade, isolamento social e afastamento do trabalho devido às complicações do procedimento. Segundo ela, as deformidades e os nódulos causados pelo tratamento abalaram a autoestima dela e impactaram significativamente sua qualidade de vida.

O Metrópoles tenta contato com os responsáveis pela Clínica Revive. O espaço segue aberto a manifestações.