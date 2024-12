Veja as polêmicas de Toguro, influencer que está internado na UTI

Tiago Toguro foi internado na UTI durante a madrugada de Natal após sofrer fortes dores abdominais. O influencer, que ficou famoso no mundo fitness, conta com milhões de seguidores no Instagram e foi alvo de várias polêmicas ao longo de sua carreira.

Em 2023, o rapaz foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, após se envolver em um acidente que terminou com a morte de um motociclista. Na época, ele foi bombardeado nas redes sociais por conta das circunstâncias da batida.

Ele foi acusado de dar ré em uma avenida movimentada e que teria deixado o local. Entretanto, em depoimento, e em seu Instagram, Toguro contou que estava em “baixa velocidade”, que viu o “o motociclista em alta velocidade” e que “nada pôde fazer para evitar o acidente”. Ele foi à delegacia por livre e espontânea vontade.

Gravidez

Somente dois dias depois do acidente fatal, Toguro e Nara Paraguaia, que estava no veículo no momento do acidente, anunciaram que estavam esperando o primeiro filho.

Gael nasceu alguns meses depois. Nara, contudo, teve complicações durante o parto, sofreu uma hemorragia e precisou ficar intubada na UTI. Toguro falou bastante sobre o caso e afirmou que um erro médico tinha acontecido e que iria processar o hospital.

Porém, pouco tempo depois, eles voltaram atrás e desistiram da ação. “Não vamos processar o hospital, acabamos entendendo que a melhor atitude é celebrar com nosso filho, esquecer os problemas e brindar”, disse Toguro, em conversa com Leo Dias.

Pansexual

Em agosto deste ano, Toguro assumiu a pansexualidade, que se caracteriza pela atração sexual, romântica ou emocional por pessoas de qualquer identidade de gênero, sem distinção, ao publicar uma imagem vestindo um moletom com as cores da orientação sexual.

“Só quero respeito com minha opção sexual”, escreveu o influenciador fitness. Após receber a correção de um seguidor, que falou sobre a diferença entre opção e orientação sexual, ele voltou a se manifestar.

“Como as pessoas se importam tanto com opção sexual do próximo, ainda se importam se a palavra certa é orientação e não opção. 2024, ano da felicidade, ano do orgasmo”, completou.

Internação

Em 2023, Toguro foi internado às pressas em um hospital de São Paulo após contrair uma infecção bacteriana durante uma viagem a Londres, na Inglaterra. Na época, a assessoria informou que o caso dele era de risco e que o influencer estava tomando diversos remédios.

Ele explicou que ficou andando de moto por cerca de 1h no país europeu e que começou a ter fortes dores nos testículos. Entretanto, ele ignorou o problema e, após semanas, ele passou a ter fortes dores no local e foi ao médico.

“Se não venho na hora certa, era imediato arrancar o testículo. Nem quis pesquisar a consequência disso. Mas tô sendo medicado, não sabemos qual bactéria me infectou, mas sabemos que ela é de fora. Toda hora tá vindo remédio. Então, estamos bem”, declarou à época.