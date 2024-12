Veja fotos exclusivas da Confraternização do ContilNet e TopMidia na coluna da Márcia Abreu

REVISTA VIVA ACRE

Em breve, uma noite especial marca o lançamento da Revista Viva Acre dedicada a celebrar o potencial do Acre e dar aquele desta às histórias que inspiram nossa Região. Aguardem!

CONTILNET CELEBRA



Em clima de celebração e gratidão, o site ContilNet promoveu um elegante jantar de confraternização, reunindo funcionários, jornalistas, parceiros, colaboradores e membros da imprensa. O evento, marcado pela descontração e camaradagem, contou com a presença ilustre do governador do Estado, Gladson Cameli, que reforçou seu apoio ao jornalismo local. A noite foi uma verdadeira celebração ao trabalho em equipe e à contribuição da ContilNet para a comunicação no Estado, consolidando seu papel como referência no setor. Que venha um 2025 de muito mais SUCESSO! Confiram os flashes sob as lentes de Gustavo Monteiro.

Parabéns ao querido amigo Marcus Vinicius Paiva, que ontem, 11, comemorou, em restaurante da cidade sua idade nova. A mulher Carol, a filha Vivian e os pais Tião e Nilde, entoaram os parabéns pra você. Na foto com a mulher e a filha.

SERRATUS SUPRA

Na quarta, aconteceu nos domínios do restaurante Pão de Queijo, um jantar exclusivo para apresentar o revolucionário aparelho Serratus Supra, desenvolvido pelo renomado médico urologista Dr. Fernando de Assis. O resultado de anos de pesquisa e dedicação, o projeto nasceu da necessidade de melhorar a precisão e eficácia das cirurgias da próstata. Com apoio de uma equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta, o Serratus Supra marca uma nova era na urologia, trazendo avanços significativos para a medicina. O jantar de apresentação reuniu profissionais da área, autoridades e convidados especiais, celebrando a união entre ciência e tecnologia em prol da saúde. Parabéns, dr. Fernando de Assis! Confiram alguns flashes.

Talentosa publicitária Karenna Lima, celebrou seu aniversário reunindo amigos no Garage Pub, na noite desta quarta, 11. Que a nova fase seja repleta de sucesso, alegria e realizações.

NO COMANDO

Parabéns à coronel Martha Renata que ontem, assumiu o comando da Polícia Militar do Estado do Acre, fazendo história, pois em 108 anos de existência da Corporação é a primeira vez que uma mulher assume o comando de tão valorosa Instituição. Parabéns, Coronel Martha!

PRESENTES QUE ENCANTAM NO NATAL

