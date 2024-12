Veja o momento em que filho menor de Leticia Birkheuer pilota jet ski

Leticia Birkheuer chamou a atenção de internautas, na noite de quinta-feira (26/12), ao mostrar o filho João Guilherme, de apenas 13 anos, pilotando um jet ski sozinho, em uma praia de Angra dos Reis, enquanto passa uns dias com o pai.

A atriz soltou o verbo contra o ex-marido, Alexandre Furmanovich, por deixar o menino pilotar o veículo marítimo sozinho: “Estou aqui passando as férias na casa da minha mãe e minha amiga me encaminhou um vídeo do meu filho, da rede social dele, pilotando um jet ski em alta velocidade em Angra dos Reis, quando está na companhia do pai, porém ele estava sozinho pilotando e fazendo manobras radicais com 13 anos”, disparou ela.

E continuou com seu desabafo: “Realmente, é uma falta de responsabilidade, né? O adulto deveria cuidar da criança e não deixar a criança fazer o que quer. Um perigo. Quantos acidentes a gente já viu de crianças de pais irresponsáveis pilotando jet ski? E, ainda por cima, ele estava de pé no jet ski pilotando”, pontuou, antes de completar:

“Eu, como mãe, estou muito preocupada. E venho aqui falar que não sei mais o que eu faço, não sei o que esse judiciário está fazendo, eu não sei que a polícia faz, eu não sei como é que não tem pessoas supervisionando em Angra dos Reis que há crianças fazendo isso e os pais filmando de longe, da praia”, reclamou.

No fim da filmagem, ela ainda soltou o verbo: “É um absurdo, né? Minha indignação é tão grande, e o meu medo que aconteça alguma coisa com meu filho é ainda maior. A gente não tem um minuto de paz, mesmo. Como mãe, a gente não tem um minuto de paz”, encerrou.

Nos comentários, os internautas concordaram com a revolta dela: “Se bobear o pai ainda faz a cabeça da criança para ficar contra a mãe, porque isso é algo muito ‘legal’ na cabeça da criança e o pai é liberal e deixa, a mãe que ‘atrapalha’ tudo!”, opinou um. “O fardo de uma mãe é pesado!”, escreveu outra. “Quando uma mãe vem denunciar publicamente uma situação é porque ela já tentou de tudo e mais um pouco com o genitor e, infelizmente, nada foi feito. E quando a gente vê que grande parte dos homens é que vem criticá-la aqui a gente entende toda a situação”, postou uma terceira.

Acusou o ex de agressão

No fim de março, Leticia Birkheuer usou as redes sociais para expor que sofria violência doméstica. A modelo denunciou o ex-marido, Alexandre Furmanovich por agressão e garantiu que mesmo com medida cautelar da Lei Maria da Penha, foi ameaçada. “Atemorizada”, disse num vídeo publicado no Instagram.

“Nesse momento, em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, preciso fazer esse relato. Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada. Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante”, relatou.

Leticia prosseguiu dando detalhes de um episódio que passou ao lado do ex-companheiro: “A violência contra nós mulheres não para. Meu ex-marido, pai do meu filho gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança”.

Na declaração, Birkheuer deu detalhes da violência que sofreu. “Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve”, lamentou.

E completou, alegando que Alexandre é uma pessoa renomada, o que dificulta na sua luta por justiça: “Sinto-me insegura, vulnerável, o pai de meu filho é um empresário do setor de joias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça”.

A famosa destacou que teve apoio na família. “Busquei força e coragem na minha mãe, nas minhas tias, nas minhas avós, minhas amigas. Todas mulheres de fibra. Resta-me confiar nas autoridades públicas e lutar para que a mulher seja respeitada pelo simples fato de ser mulher”, ressaltou.

Leticia Birkheuer finalizou explicando que decidiu falar sobre o assunto para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo que ela passou. “Se esse meu relato inibir um único ato de violência, terá significado expor um assunto que tanto me entristece e fragiliza. Não se calem. Em caso de violência doméstica, procurem a Polícia, a Justiça. Lutem pelos seus direitos”, encerrou.