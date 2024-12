Veja quais foram os 20 nomes mais escolhidos para bebês em 2024

Helena foi o nome mais escolhido pelos pais em 2024, segundo um levantamento da Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). A associação também fez um balanço dos 20 nomes mais registrados neste ano.

Após sete anos um nome feminino foi o mais escolhido pelos pais para registrar o nome de seus filhos no Brasil. Miguel aparece em segundo lugar com cerca de 300 registros a menos que Helena.

O Ranking aponta também a preferência nacional por nomes curtos e de ‘fácil pronúncia’, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maite, em uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global, mesclando a tradição, com a utilização de nomenclaturas bíblicas, e originalidade, com grande influência das atuais personalidades do mundo digital.

Veja a lista dos 20 nomes mais registrados no Brasil em 2024

Helena – 22.533 registros Miguel – 22.142 registros Gael – 19.883 registros Ravi – 19.121 registros Theo – 18.493 registros Heitor – 17.726 registros Cecilia – 17.416 registros Arthur – 16. 872 registros Noah – 16.236 registros Maite – 16.197 registros Davi – 15.601 registros Alice – 14.518 registros Bernardo – 14.398 registros Laura – 14.217 registros Maria Cecilia – 13.954 registros Samuel – 12.861 registros Maria Alice – 12724 registros Aurora – 11.031 registros Antonella – 9.723 registros Isis – 9.524 registros

O ranking faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil.