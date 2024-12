Veja quem marcou presença no evento de inauguração da pista de patinação no gelo em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco inaugurou na noite deste domingo (22), uma pista de patinação no gelo localizada em frente ao Quartel da Polícia Militar, na Praça da Revolução, no Centro da capital acreana.

A iniciativa soma a decoração natalina deste ano, e foi prometida pelo prefeito Tião Bocalom. A entrada no local é gratuita e podem brincar qualquer pessoa a partir dos cinco anos de idade.

O evento de inauguração do local inovador no estado contou com a participação da população e de convidados especiais da prefeitura do município.

Veja as fotos: