Veja quem marcou presença na tradicional sessão de homenagens e entregas de títulos da Aleac

Encerrando as atividades de 2022, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou nesta sexta-feira (13), no plenário do parlamento acreano, em Rio Branco, uma sessão solene para a entrega de títulos de ‘Cidadão Acreano’ e Moções de Aplausos, que contou com a participação de autoridades, amigos e familiares dos agraciados de vários lugares do Estado.

A realização é um ato tradicional do Legislativo local e objetiva homenagear figuras ilustres e instituições que ajudaram direta ou indiretamente no desenvolvimento da região. Como nos anos anteriores, cada deputado da Casa podia escolher pessoas para fazer a homenagem.

Dentre os homenageados estava da prepresidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), o deputado Fagner Calegário (Podemos), o Sindicato dos Policiais Civis (SINPOL/AC), a produtora agrícola, Maria Paulino, entre outros.

Veja as fotos de Juan Diaz: