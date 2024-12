“Hoje completa 2 meses da minha cirurgia para retirada do sarcoma e estou fazendo a 23ª sessão de radioterapia. O tempo vai passando rápido demais, e eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre”, escreveu.

Vera Viel descobriu o câncer no início de outubro. A cirurgia de retirada do tumor aconteceu no dia 11 do mesmo mês. Embora tenha durado mais de oito horas, o procedimento ocorreu sem intercorrências.

