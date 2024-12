Vereador do PT anuncia recurso liberado por Lula para construir nova UBS e Policlínica em Rio Branco

Antes mesmo de tomar posse na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), André Kamai, participa de algumas agendas em Brasília.

Nesta segunda-feira (9), ele esteve no Ministério da Saúde e anunciou a liberação de R$ 39 milhões do Governo Lula para fortalecer a saúde pública na capital acreana.

O valor será aplicado na construção de uma Policlínica no bairro Belo Jardim e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de porte 5, no Rosa Linda. As unidades vão ampliar os atendimentos em saúde na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

“Estou realizando algumas visitas em Brasília e hoje estive no Ministério da Saúde, onde recebi a notícia de que Rio Branco vai receber uma UBS porte 5, com investimento de R$ 6 milhões, no bairro Rosa Linda. Além disso, será construída uma Policlínica no bairro Belo Jardim, com investimento de R$ 33 milhões. Agradeço ao Presidente Lula e a Ministra da Saúde pela atenção dedicada a Rio Branco”, afirmor Kamai.

Kamai também realiza visitas a outros ministérios e instâncias do Governo Federal, onde discute os investimentos para Rio Branco.