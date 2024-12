Via Verde Shopping anuncia programação especial no Espaço Cultural para portadores do TEA

O Via Verde Shopping preparou uma programação especial no Espaço Cultural da Calma que é voltado para inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Neste fim de semana os visitantes terão a oportunidade de participar de atividades exclusivas e acolhedoras para todas as idades.

No dia 14/12, a partir das 15h, o espaço receberá os cães do Projeto Fuças Terapeutas, especialmente treinados para terapias assistidas. Durante a visita, os cães interagirão com os participantes, proporcionando alívio do estresse e bem-estar emocional, criando uma experiência segura e enriquecedora para crianças e adultos.

Já no dia 15/12, das 16h às 19h, a Escola de Balé Adorai, com 17 anos de tradição, apresentará performances de ballet e jazz. O público será agraciado com o espetáculo Deus Não Está Morto, que combina arte e espiritualidade. As apresentações prometem encantar a todos, celebrando a dança como forma de expressão, união e inclusão cultural.

Eloilma Lima, coordenadora do Espaço Cultural da Calma fala sobre a importância da programação nesse final de ano: “Essas atividades especiais são um reflexo do nosso compromisso com a inclusão e o bem-estar de cada criança com TEA e suas famílias. O apoio contínuo do Via Verde Shopping é essencial para que o espaço siga sendo um ponto de acolhimento, conforto e oportunidades de vivenciar momentos especiais, tanto para as crianças quanto para os pais.”

Embora o espaço tenha sido projetado especialmente para pessoas com TEA, ele também está aberto a outras crianças que desejam conhecer suas instalações. Durante o período de festas de fim de ano, o Espaço Cultural da Calma funcionará em horário especial, das 14h às 21h, de terça a domingo, proporcionando um ambiente tranquilo e adaptado para todos que buscam conforto e bem-estar, durante suas compras e visita ao Via Verde Shopping.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/