Viatura assassina: veículo que capotou na Via Chico Mendes já havia causado acidente fatal em 2019

Uma viatura da polícia militar capotou na Via Chico Mendes, próximo à Arena da Floresta, em Rio Branco, Acre, na manhã desta quarta-feira (11).

Saiba mais: Viatura da Polícia Militar capota em avenida movimentada de Rio Branco; VEJA O VÍDEO

Segundo informações do site Giro Acreano, este mesmo veículo já havia se envolvido em um acidente fatal em 2019, quando um agente penitenciário de 41 anos, que conduzia a viatura do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), faleceu no pronto-socorro de Rio Branco devido à gravidade do acidente.

O acidente de 2019 ocorreu em um entroncamento na BR-317, sentido Rio Branco/Xapuri, enquanto agentes e policiais militares transportavam presos para uma audiência judicial no município. Na época, informações indicavam que um buraco na estrada poderia ter sido a causa do incidente, já que a roda da viatura ficou completamente danificada.

Legenda da foto: Viatura da polícia militar capotada na Via Chico Mendes, em Rio Branco, Acre. O mesmo veículo esteve envolvido em um acidente fatal em 2019.