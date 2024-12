Vice-Governadora Mailza destaca parceria na reforma do Fórum de Xapuri

Nesta sexta-feira, 20, a vice-governadora do Acre, Mailza, participou da cerimônia de entrega da reforma do Fórum Raimundo Dias Figueiredo, na Comarca de Xapuri. A obra, fruto de um investimento significativo do Poder Judiciário do Acre, em parceria com o Governo do Estado, reflete o compromisso conjunto em proporcionar melhorias para a população.

Em seu discurso, Mailza enfatizou a importância da colaboração entre as instituições:

“O governo do Acre, sob a liderança do governador Gladson Cameli, reconhece a importância vital da parceria com o Poder Judiciário para promover o desenvolvimento social e econômico do Estado. Essa colaboração tem sido fundamental na implementação de políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida da população acreana. Esta entrega é um marco que demonstra o poder das parcerias entre as instituições. A reforma do Fórum Raimundo Dias Figueiredo não é apenas uma melhoria na estrutura física, mas um reflexo do cuidado com as pessoas que aqui trabalham e são atendidas. Parabenizo todos os envolvidos, principalmente a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, pelo empenho em tornar essa obra realidade.”

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, destacou a importância das reformas nas instalações dos fóruns, ressaltando que tais melhorias são essenciais para proporcionar um ambiente de trabalho adequado e confortável tanto para o público interno quanto para a população que busca a Justiça.

A reforma incluiu a criação de um espaço de convivência para humanizar o ambiente de trabalho, uma sala lúdica destinada às crianças que acompanham seus familiares e uma sala de conciliação, reforçando o compromisso com a resolução ágil e humanizada de conflitos.

A entrega do fórum reformado representa um avanço importante na busca por um atendimento mais digno e eficiente ao cidadão acreano, fortalecendo a confiança nas instituições públicas e na justiça.

A cerimônia contou ainda com a presença de outras autoridades locais, servidores do judiciário e membros da comunidade, que celebraram juntos mais esta conquista para o município de Xapuri.

Confira a galeria: