Vice-líder de Gladson na Aleac pode trocar o PSD de Petecão para se filiar ao PSDB

Nos bastidores da política acreana, circula a informação de que o deputado Eduardo Ribeiro, atualmente no PSD, estaria de malas prontas para o PSDB. A movimentação, segundo fontes, seria articulada com o aval do Palácio Rio Branco e contaria com a influência direta do presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP). A mudança teria como objetivo fortalecer alianças estratégicas para 2026, consolidando um bloco político mais alinhado ao governo estadual.

Procurado pela coluna, Ribeiro confirmou que recebeu o convite, mas afirmou que não foi algo formal. Segundo o deputado, o PSDB é um partido de grande qualidade e composto por pessoas boas.

CONVENIÊNCIAS DA POLÍTICA

Leitores da coluna destacam um episódio curioso que soa como arrependimento: o senador Sérgio Petecão (PSD), que passou toda a campanha eleitoral acusando o governador Gladson Cameli de ladrão, agora parece ter mudado de tom. Com sua impopularidade chegando ao teto, Petecão fez um agradecimento meloso ao receber a tradicional Cesta Natalina das mãos do ‘democrático’ governador.

PETECÃO X ALAN

Desde que foi substituído na coordenação da bancada do Acre em Brasília, o senador Sérgio Petecão (PSD) fazia, nos bastidores, duras críticas – muitas delas impublicáveis – ao colega Alan Rick (UB). Agora, em uma guinada típica das conveniências políticas, Petecão já articula para ser um dos senadores na chapa de Alan. No jogo político, tudo é possível, especialmente quando o interesse superar os ressentimentos.

CAUSOU DESCONFORTO

Nos bastidores, cresce a insatisfação entre diversos assessores do senador Petecão (PSD), que não vêem com bons olhos a recente decisão do parlamentar de acomodar ex-integrantes do PT em seu gabinete. Entre os nomes citados estão Gildo César, preso no G7, e Andréia Oliveira, ex-assessora de Marcus Alexandre, derrotado nas últimas eleições. A movimentação tem gerado desconforto, especialmente entre os antigos aliados de Petecão, que veem essa aproximação como um movimento estratégico questionável.

GRANDE ACERTO!

O senador Petecão (PSD) está em tratativas avançadas com a jornalista Andréia Oliveira, uma das profissionais mais renomadas e competentes do setor, para assumir a coordenação de sua assessoria de imprensa. Com uma carreira sólida e amplamente reconhecida, Andréia promete agregar um grande valor à comunicação do senador. Da mesma forma, a contratação de Gildo César, um estrategista de visão, é mais um acerto de Petecão, que segue reforçando sua equipe com talentos de peso para potencializar suas estratégias políticas.

CLIMA TENSO

As coisas não vão nada bem na Casa Amarela. De acordo com um pedessista, a vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD) tomou medidas drásticas ao expulsar os principais assessores e membros do PSD Mulher da sede do partido, proibindo-os de almoçar lá. Agora, os almoços foram transferidos para a ‘Tenda Amarela’, em um movimento que tem gerado desconforto e especulação sobre o clima interno do partido.

SAIU NA FRENTE

O Acre se destaca como o primeiro estado da Região Norte a oferecer, dentro do SUS, métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU Mirena e o implante subdérmico, para adolescentes. Com um investimento de dois milhões, a iniciativa tem como objetivo reduzir os índices de gravidez na adolescência, proporcionando às jovens mais opções de planejamento familiar e cuidados com a saúde reprodutiva.