VÍDEO: alunos ficam feridos após trator derrubar parede durante obra na biblioteca

Segundo a comunidade acadêmica, durante a reforma do laboratório de anatomia, um trator que realizava obras nas proximidades colidiu com a parede, que desabou sobre duas alunas de Enfermagem e dois alunos de Odontologia que estavam estudando no local.

O g1 entrou em contato com a universidade, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, e aguarda um posicionamento.