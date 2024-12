Vídeo: Avião com 67 passageiros cai no Cazaquistão; 28 sobrevivem

Um avião da Azerbaijan Airlines caiu próximo à cidade de Aktau, no Cazaquistão, deixando 28 sobreviventes, na madrugada de quarta-feira (25/12). Os feridos estão sendo atendidos em hospitais locais. A aeronave, fabricada pela Embraer, fazia a rota Baku-Grozny e transportava 62 passageiros e cinco tripulantes, segunda informações do The Guardian.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião tenta um pouso de emergência a cerca de 3 km do centro urbano de Aktau, próximo à costa do Mar Cáspio. Após oscilar no ar e perder altitude, a aeronave atinge o solo com força e pega fogo. Em outro registro, feridos aparecem próximos à fuselagem enquanto equipes de resgate prestam socorro.

Queda de avião ocorreu durante tentativa de pouso emergencial

De acordo com o Ministério dos Transportes do Cazaquistão, o acidente ocorreu durante uma tentativa de pouso emergencial, motivada, segundo investigações preliminares da vigilância aérea russa, por uma colisão com um pássaro.

No total, 37 passageiros eram do Azerbaijão, 16 eram russos, seis cazaques e três quirguizes. O voo foi redirecionado de Grozny, na Chechênia, devido à falta de visibilidade na região.

Uma comissão governamental foi criada no Cazaquistão para investigar as causas do acidente, em cooperação com o Azerbaijão.

*Com informações Metrópoles

Veja quando o avião cai no Cazaquistão