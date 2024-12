VÍDEO: correnteza forte do igarapé Redenção deixa moradores da Jarbas Passarinho ilhados

A cheia do Igarapé Redenção, localizado na estrada Jarbas Passarinho, após o antigo Chalé Bar, causou o rompimento de estruturas provisórias, que foram tomadas enquanto a obra não foi finalizada. Após o rompimento, os moradores da região enfrentam uma situação crítica.

A forte correnteza, intensificada pelas chuvas do inverno, impossibilitou a travessia segura, colocando em risco aqueles que precisam se deslocar diariamente.

As obras de construção de uma ponte definitiva, que já apresentam pilares erguidos no local, estão temporariamente suspensas devido às condições climáticas adversas.

No entanto, a falta de uma solução imediata deixou os moradores dependendo de travessias improvisadas, como o uso de uma corda, que agora também se tornou inválida diante do aumento do volume de água e da força da correnteza.

“A correnteza cobre uma pessoa, não dá para tocar no chão. Já tentei atravessar usando a corda, mas está muito perigoso e estamos ilhados”, relata um morador local, que pede uma medida emergencial para facilitar o deslocamento enquanto a obra definitiva não é retomada.

A comunidade solicita que seja providenciado algum ajuste temporário para permitir a travessia segura, como passagens provisórias ou melhorias na estrutura emergencial, enquanto as obras permanecem suspensas.

Veja o vídeo: