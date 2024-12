VÍDEO: grave acidente deixa vítima fatal após veículo colidir com carreta na rodovia AC-40

Um grave acidente foi registrado na rodovia AC-40, próximo a um frigorífico conhecido na região, na noite desta quinta-feira (19). Um veículo de passeio perdeu o controle e colidiu frontalmente com uma carreta, resultando em uma vítima fatal. A violência do impacto fez com que o motor do carro fosse parar embaixo da carreta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local para atender a ocorrência e apurar as causas do acidente. Testemunhas relataram que o veículo menor invadiu a pista contrária, mas as autoridades ainda não confirmaram essa informação. O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local.

O acidente deixou a carreta atravessada na rodovia, interditando temporariamente o trânsito. A polícia trabalha para organizar o trânsito e evitar novos acidentes no local.

A identidade da vítima fatal ainda não foi divulgada. A Perícia Técnica está sendo aguardada para realizar os procedimentos necessários antes da remoção dos veículos.

Veja o vídeo e imagens: