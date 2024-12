VÍDEO: Homem é executado a tiros em tabacaria no Paraná

De acordo com relatório da Polícia Militar (PM), foram efetuados ao menos 11 disparos contra a vítima. Os policiais prenderam três suspeitos logo após o crime. As imagens de uma câmera que fica próxima ao local do crime mostram a movimentação no local e algumas pessoas fugindo e se abrigando para se proteger dos tiros que eram disparados.

Rafael Robert erá morador de Maringá e estava visitando amigos em Apucarana. Três suspeito foram presos pelo crime.