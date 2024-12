Vídeo: influenciadores expõem criança em briga fake e causam revolta

Um casal de influenciadores causou revolta nas redes sociais após expor uma criança em uma briga falsa. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a criança sendo retirada de um carro e empurrada para a mãe, que tenta colocar o menino novamente no veículo.

No vídeo, que simula uma briga real, o homem grita: “Eu não vou levar ele, você que vai ficar com ele. Vai com sua mãe”. A mulher coloca a criança novamente no carro, enquanto o menino chora e parece perdido com a confusão.

Assista:

O conteúdo do casal, no entanto, é exatamente simular brigas para viralizar nas redes sociais. Em um outro vídeo, por exemplo, a mulher tenta subir no carro do homem, enquanto eles fingem uma situação de confusão.

O uso da criança na gravação gerou revolta nas redes sociais. “Existem cancelamentos que precisam ser discutidos”, opinou um internauta no Instagram. Outro disse: “Conselho tutelar neles. Como fica a criança nesse ambiente?”.

A conta do casal em questão é privada no Instagram, mas eles ainda não comentaram sobre as críticas.