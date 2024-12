Na última sexta-feira (13), um acidente foi registrado na Rua Quintino Bocaiuva, região central de Sena Madureira, interior do Acre.

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra o momento exato em que o veículo atinge em cheio o motociclista.

Apesar do susto, o incidente não resultou em ferimentos graves. Uma equipe do Batalhão de Trânsito foi até o local e colheu as informações necessárias.