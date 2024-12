Vídeo mostra que Caiado fez campanha eleitoral para Mabel dentro do Palácio das Esmeraldas

De acordo com a decisão, a ocasião do vídeo em questão ocorreu em data próxima ao primeiro turno das eleições municipais de 2024, assim como todos os fatos investigados. Segundo o documento, o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, foi organizado e decorado para receber os convidados, e o evento contou com alimentos e bebidas. As imagens foram postadas nas redes sociais do governador.