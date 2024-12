Vídeo mostra sobreviventes saindo andando após queda de avião no Cazaquistão

As agências de notícias russas confirmaram na madrugada desta quarta-feira (25/12) a queda de um avião com 67 pessoas perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão. Nas redes sociais, vários vídeos começaram a circular, e um deles impressionou por mostrar sobreviventes deixando a aeronave.

Veja!

Segundo informações da Reuters, o avião sofreu uma interferência no GPS e oscilou na altitude por aproximadamente 74 minutos. O modelo foi fabricado pela Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) e praticamente se partiu ao meio no momento da queda.

As pessoas a bordo informaram que, entre os 67 passageiros, cinco eram membros da tripulação. Cerca de 29 passageiros precisaram ser levados às pressas para um hospital próximo e estão recebendo atendimento médico, segundo a Associated Press.

O número de mortos ainda não é oficial, até porque existe uma divisão muito grande de informações. Por conta da localização da tragédia, as buscas continuam acontecendo, e maiores detalhes estão sendo compartilhados aos poucos.

Veja o vídeo: