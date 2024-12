Vídeo: policial militar agride dona de casa com soco no rosto

Ainda de acordo com o relato da dona de casa, ela foi atingida na boca. “Depois de ele bater, ele jogou a minha cabeça no chão. Na hora eu desmaiei, eu não enxergava, não ouvia. Caí no chão desmaiada. Meus vizinhos pediram para chamar o Samu para me socorrer, eles não deixaram, me colocaram algemada dentro da viatura e me levaram para o pronto-socorro”.