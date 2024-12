Viih Tube diz que estar vivendo milagre após alta de Ravi; entenda

A influenciadora Viih Tube, 24, disse nos Stories, nesta quinta-feira (19), que está vivendo um milagre após o filho caçula, Ravi, ter alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva),

Ao mostrar um ensaio de fotos de Ravi com uma roupa e com um gorro natalino, Viih escreveu: “Obrigada, meu Deus, por estar vivendo todo esse milagre lindo”.

“Nosso maior presente de Natal em casa”, citou em sua legenda. Nascido em 11 de novembro, o bebê ficou 19 dias internado em São Paulo, quando deu entrada no hospital com quadro de enterocolite.

Nos comentários, diversos internautas rendem elogios ao neném e alguns internautas, ainda compararam o pequeno com Eliezer, dizendo que ele se assemelha ao pai.

Segundo o boletim médico enviado à CNN, o pequeno Ravi estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de novembro, quando deu entrada na unidade com quadro de enterocolite.

Após a alta médica no sábado (14), Viih se emocionou ao mostrar o bebê voltando para casa. Eliezer também utilizou as suas redes sociais para celebrar e agradecer as orações dos seguidores. Além de Ravi, os dois também são pais de Lua, 1.