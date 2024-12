Vini Jr. ultrapassa número de finais em contribuições a gols no Real

Eleito o melhor jogador do mundo nessa terça-feira (17/12), Vinícius Jr. participou da conquista do 9° Mundial do Real Madrid na tarde desta quarta-feira (18/12). Com um gol e uma assistência na vitória por 3 x 0 sobre o Pachuca, o brasileiro atingiu mais uma marca impressionante com a camisa do time espanhol.

Em 12 finais com o Real Madrid, Vini Jr. tem 14 participações a gols pelo clube. Nas últimas seis partidas decisivas, o brasileiro contribui com sete tentos e quatro assistências.

Ainda na premiação desta quarta-feira, Vinícius Jr. também foi eleito o jogador da partida e o craque do Intercontinental de 2024. Este é o 14º título que o brasileiro conquista com o Real Madrid.

Confira todas as contribuições em gols de Vini Jr em finais com o Real:

Copa Intercontinental 2024 (Real Madrid 3×0 Pachuca) – um gol e uma assistência

Supercopa da Europa 2024 (Real Madrid 2×0 Atalanta) – uma assistência

Champions League 2023/2024 (Real Madrid 2×0 Borussia Dortmund) – um gol

Supercopa Espanha 2024 (Real Madrid 4×1 Barcelona) – três gols

Copa do Rei 2023 (Real Madrid 2×1 Osasuna) – uma assistência

Mundial de Clubes 2023 (Real Madrid 5×3 Al Hilal) – dois gols e uma assistência

Champions League 2021/22 (Real Madrid 1×0 Liverpool) – um gol

Supercopa da Europa 2022 (Real Madrid 2×0 Eintracht Frankfurt) – uma assistência

Mundial de Clubes 2018 (Real Madrid 4×1 Al Ain) – uma assistência