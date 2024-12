Apesar do período de chuvas e quase sempre céus encobertos e com pouca visibilidade, segundo a astronomia, a região Norte terá a melhor visão da chuva de meteoros chamada Geminídeas, que acontecerá a partir das 21:30 (horário do Acre) desta sexta-feira (13).

O fenômeno astronômico é considerado o mais aguardado e intenso do ano, e poderá ser visto em todo o Brasil. Porém, moradores da região Norte terão o privilégio de melhor visão, que pode chegar até 150 meteoros por hora, no pico.

Segundo o Observatório Nacional de Astronomia, as geminídeas acontecem anualmente entre os dias 2 e 21 de dezembro, mas neste ano atingirá o seu pico nas noites de quinta-feira (12) para sexta-feira (13) e sexta para sábado (14). O observatório acrescentou que apesar do privilégio da região norte, o fato da proximidade da Lua cheia poderá diminuir a visibilidade dos meteoros.

Os astrólogos orientam que para ter uma melhor visualização da magnífica chuva de meteoros, é recomendável buscar um local com pouca iluminação e direcionar o olhar para o nordeste, onde se encontra a constelação de Gêmeos, ponto de origem dos meteoros. As estrelas Castor e Pollux podem servir como referência para localizar o local ideal.