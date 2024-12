Vizinho de Dino na Sobral, atleta acreano é o segundo do Acre a representar o estado no UFC; CONHEÇA

Com apenas 23 anos, Matheus Camilo, conhecido como “Jaguar”, é o novo lutador brasileiro a assinar com o UFC, se tornando o segundo atleta acreano a integrar a organização, seguindo os passos do também acreano, Francimar Bodão. O atleta conquistou a vaga após confronto contra o invicto Dorobshokh Nabotov, no evento ‘Z-Fight Night’.

Matheus é natural de Rio branco e teve seu primeiro contato com o MMA aos 16 anos, na academia de Francimar Bodão. Após se destacar em competições locais, o atleta passou pelo Rio de Janeiro e então decidiu tentar a sorte nos Estados Unidos, local em que foi acolhido pela equipe Xtreme Couture, em Las Vegas, e onde continua sua evolução.

Em entrevista ao site AgFight, o lutador fez questão de questão de compartilhar que foi vizinho de Ramon Dino, na região da baixada da Sobral, fisiculturista acreano mundialmente conhecido. Ele conta que o atleta foi sua fonte de inspiração e superação para alcançar seus objetivos.

“Eu conheço o Ramon. Ele é lá da rua também, lá da Sobral, do meu bairro. E a gente sempre se via. Ele era patrocinado no começo pelo mesmo patrocinador que o meu. Eu sempre via ele, tinha uma lanchonete bem em frente à minha casa, e ele sempre comia lá, aqueles ‘X-Tudo’, o ‘podrão’. O cara sempre foi gigante . E é muito massa ver de onde a gente saiu e onde a gente está chegando. Ele lá é um grande exemplo para a galera”, revelou o atleta.

Agora com o contrato garantido, a estreia de Matheus no UFC está prevista para março de 2025. Ele se prepara para competir na categoria dos leves (70 kg).

Com um cartel de nove vitórias e duas derrotas, Matheus Camilo agora deve se preparar para a competição. Vou me preparar para ano que vem chegar com tudo. Tenho o sonho de ser campeão dentro daquela organização, e é isso que vou buscar lá”, afirmou.