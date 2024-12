“Voltando para o Acre com mais um título”, diz Thomas Bryan após conquistar cinturão no BRTL

O acreano Thomas Bryan, 26 anos, faturou mais um cinturão no MMA nesse sábado (21), no ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho, e agradeceu a torcida dos acreanos.

O atleta entrou em combate na categoria peso-galo até 61kg no BRTL Fight Combat, finalizando o amazonense Rodrigo Muralha com uma finalização por triângulo.

“Daqui a pouco estamos voltando para casa. Voltando para o Acre com mais um título, muito obrigado a todos vocês que estavam mandando energias positivas”, afirmou.

Com a bandeira do Acre levantada, o acreano recebeu o cinturão do BRTL Fight Combat e agradeceu a organização do evento e a equipe Chute Boxe Acre.

O lutador também é atual detentor do cinturão do Predador FC na mesma categoria, e vai defender o título em março de 2025. Thomas Bryan fala sobre o combate, e destaca que mesmo difícil, estava confiante.

“Tivemos uma guerra ontem nesse evento fenomenal, parabéns a toda a organização. Eu quero um dia que nosso estado consiga realizar um evento dessa proporção para que a gente possa conseguir dar oportunidades para os atletas acreanos. Tive um adversário muito difícil mas estamos aqui para mostrar que estamos preparados para o próximo nível e conseguimos voltar com a vitória”, comenta.