WhatsApp Business testa IA capaz de responder clientes no app; entenda

Outra novidade da atualização é possibilidade de integrar o WhatsApp Business a Plataforma Business da Meta. Mesmo se tratando do mesmo ecossistema, a conta do aplicativo de mensagens precisava ser gerenciada separadamente. Caso o recurso seja lançado, será possível controlar tudo diretamente do app do WhatsApp Business no smartphone, não sendo mais preciso abrir a plataforma no PC para gerenciar informações da conta.