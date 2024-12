Xbox Game Pass de graça no PC: como resgatar e testar o serviço

O Xbox Game Pass no PC está de graça para testar durante 14 dias, em promoção com resgate por meio do Discord. Se você ainda não experimentou o serviço de jogos da Microsoft, agora é uma ótima oportunidade para curtir jogos do catálogo como Call of Duty: Black Ops 6, Resident Evil 2 Remake, Stalker 2: Heart of Chornobyl, Indiana Jones and the Great Circle, entre outros. Para resgatar seu código no Discord, basta acessar a plataforma e seguir alguns passos rápidos. Vale ressaltar que a oferta vale até o dia 15 de dezembro e apenas para novos membros do “PC Game Pass”, que tem preço padrão de R$ 35,99 ao mês. Veja como aproveitar a seguir.