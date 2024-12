Xuxa relembra momento com Ney Latorraca em programa: “Vai com Deus”

Xuxa Meneghel relembrou a participação de Ney Latorraca no Planeta Xuxa, extinto programa da Globo. A cantora e apresentadora lamentou a morte do ator e aproveitou para se despedir na legenda do vídeo.

“Puxa, sinto muito. Vai com Deus, Ney”, escreveu a Rainha dos Baixinhos, adicionando um emoji de carinha triste, uma rosa e um coração vermelho.

Durante o vídeo, Xuxa apresenta o artista e disse que ele toparia qualquer coisa. Na sequência, ele comentou três palavras que odiava e fez com que a apresentadora rolasse no chão de tanto rir durante a sua participação. “Três palavras que eu odeio: preconceito, menopausa e aposentadoria”. Confira:

Velório de Ney Latorraca será aberto ao público, no Rio de Janeiro

O corpo do ator Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos nesta quinta-feira (26/12), será velado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27/12), em cerimônia aberta ao público.

O velório terá início às 10h30 e se encerra às 13h30, no Foyer do Theatro Municipal, na praça Floriano, no Rio de Janeiro. O corpo será cremado em seguida, às 15h, em cerimônia reservada para a família.

Morte de Ney Latorraca

Ney Latorraca estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, por conta de um câncer de próstata, e morreu devido a uma sepse pulmonar.

Ele construiu uma trajetória de sucesso na TV e esteve presente em um dos maiores sucessos da Globo: a novela Da Cor do Pecado.

Ney era casado há 29 anos com Edi Botelho e vivia uma vida longe dos holofotes. Ele não fazia questão de compartilhar intimidades nem usava suas redes sociais, paradas desde 2017.